Informacja, że Mikołaj Roznerski i Marcelina Zawadzka są parą, pojawiła się na początku czerwca tego roku. Dla wielu fanów byłej Miss Polonii i aktora był to szok, ponieważ nikt do tej pory nie wiedział nawet o tym, że się kolegują!

Mikołaj Roznerski i Marcelina Zawadzka na randce nad Wisłą

Po wielu wspólnych fotkach publikowanych na Instagramie, przyszedł czas na zdjęcia robione przez... paparazzi. Otóż niedawno para wybrała się na randkę nad Wisłę i właśnie tam została przyłapana na romantycznym spacerze.

Na zdjęciach widać, że była Miss Polonia wciąż trzyma w ręku telefon, co może wskazywać na sporą ilość obowiązków gwiazdy. Już wcześniej niektóre portale plotkarskie donosiły, że Marcelina Zawadzka ma zbyt mało czasu dla Mikołaja w związku z napiętym grafikiem w pracy. Czy to prawda? Otóż niekoniecznie!

Jak donoszą tabloidy, związek modelki i aktora kwitnie. Wskazuje na to miejsce, w które pojechali na urlop. Marcelina zabrała Roznerskiego do Malborka, w którym mieszkają jej rodzice! Taki początek wyjazdu można uznać za dowód na to, że pomiędzy nimi wszystko pomyślnie się układa. I oby tak było! Życzymy im dużo szczęścia.

