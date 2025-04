Michał Szpak to muzyczne odkrycie ostatnich lat. Jego piosenki pokochały miliony fanów, nie tylko w Polsce, ale także za granicą! Kariera muzyka nieustannie rozkwita, a on sam ciężko pracuje na kolejne sukcesy. W 2016 roku w konkursie Eurowizji reprezentował nasz kraj i zajął wysokie miejsce: w klasyfikacji ogólnej zajął 8 miejsce, a w głosowaniu widzów – trzecie! Czy zobaczymy go w kolejnej edycji konkursu?

Eurowizja 2019 w Izraelu – czy Michał Szpak zdecyduje się na udział?

Występ w 2016 roku z piosenką „Color of Your Life” sprawił, że jego nazwisko stało się rozpoznawalne na całym świecie! Nic dziwnego więc, że fani z niecierpliwością czekają na decyzję, czy muzyk wystąpi w konkursie w 2019 roku.

Ostatnia wypowiedź Szpaka daje na to ogromne nadzieje! Choć póki co nie potwierdził planów wprost, nie wyklucza powrotu na Eurowizję! Co więcej: ma nawet przygotowaną piosenkę, z którą mógłby wystartować!

„Nie mówię nie”

Michał Szpak niedawno wydał swój drugi, studyjny album „Dreamer”, na który fani czekali w napięciu. Artysta nigdy nie odpowiedział wprost na pytania związane z jego występem w Izraelu w 2019 roku, jednak tym razem pojawiła się iskierka nadziei! Pytany o plany wobec Eurowizji w przyszłym roku po wydaniu albumu, nie wykluczył takiej możliwości.

Wydaje się, że nie ma lepszego momentu na walkę o większy zasięg swojej kariery, niż właśnie teraz! Nowa płyta, coraz bardziej rozpoznawalne nazwisko…

Michał Szpak twierdzi, że w przypadku zdecydowania się na udział w Eurowizji, ma mocnego asa w rękawie, w postaci piosenki, której nie ma jeszcze na żadnym albumie!

To patetyczny utwór, który „targa emocjami”, jak określił.

Michał Szpak podzielił się nowymi zdjęciami, a fanki...oszalały!

Póki co plany dotyczące Eurowizji wydają się być nieszczególnie sprecyzowane, jednak dla fanów pojawiła się wyraźna iskierka nadziei: skoro artysta nie powiedział „nie”, to szansa na to, że wkrótce powie zdecydowane „tak” jest coraz większa!

Pozostaje nadal trzymać kciuki i mieć nadzieję na to, że już niebawem długowłosy artysta znów stanie na scenie Eurowizji w narodowych barwach!

