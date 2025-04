Huczna impreza impreza GQ Men of the Year Awards 2014 już za nami! Gwiazdy zgromadziły się 2 września w londyńskim The Royal Opera House. Prestiżowy brytyjski magazyn GQ wręczył nagrody Mężczyznom roku 2014

Gwiazdy na imprezie GQ Men of the Year Awards 2014

Na gali nie zabrakło gwiazd światowego formatu. Po czerwonym dywanie przeszły m.in Rita Ora, Cara Delevingne, Jessie J, Lara Stone czy Lindsay Lohan. Na gali okrzyknięto również jedną z celebrytek kobietą roku! Została nią dobrze nam znana Kim Kardashian-West, która na imprezie pojawiła się w bardzo wyzywającej kreacji. Przyznanie tego tytułu Kim wywołuje do dziś sporo kontrowersji.

Mężczyźni roku 2014 według magazynu GQ - wyniki

Za najlepszego aktora roku uznano Benedicta Cumberbatch

Wiodącym mężczyzną okrzyknięto Collina Firtha

Christopher Bailey wyszedł z gali ze statuetką projektanta roku, za jego osiągnięcia we współpracy z marką Burberry

Przełomowe osiągnięcia w dziedzinie projektowania mody zostały docenione u duetu Agi & Sam (Agi Mdumulla i Sam Cotton)

Nagroda dla legendy powędrowała w ręce Vana Morrisona

Iggy Pop odebrał statuetkę z rąk Johnny'ego Deppa, który zaprezentował dorobek artysty na scenie

Filantropem roku okazał się były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair

Nagroda za promowanie akcji humanitarnych poszła w ręce ex Beatlessa - Ringo Starr

Najlepszym artystą solowym ogłoszono Pharella Williamsa

Inspiracją roku okrzyknięto grupę New Order

Michael Lewis został pisarzem roku jako bestsellerowy autor nie tylko na Wyspach

Tytułem komika roku uraczono Johna Bishopa

Osobowością telewizyjną okrzyknięto Petera Capaldi

Statuetka za specjalne osiągnięcia powędrowała do Paolo Natolini

Innowatorem roku został Evan Venters

Najlepszym sportowcem Lewis Hamilton, który pojawił się na gali w towarzystwie Nicole Sherzinger.

Za przełomowego artystę uznano odtwórcę tytułowej roli w ekranizacji bestselleru "Pięćdziesiąt twarzy Greya" - Jamiego Dornana

Nagroda International Man powędrowała w ręce aktora Jonaha Hilla

Hugo Boss najbardziej stylowym mężczyzną roku ogłosił Doglasa Bootha

