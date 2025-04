Kiedy w listopadzie pokazała się na czerwonym dywanie, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Melissa McCarthy schudła i wygląda świetnie. Jak tego dokonała?

Reklama

Na marcowej premierze "The Boss" Melissa pokazała się jeszcze bardziej odchudzona. Reporterzy prześcigali się w pytaniach do aktorki o nowy image. W końcu komediowa gwiazda od zawsze była znana z tego, że akceptuje swój wygląd i nie ma zamiaru przejmować się tuszą. Jednak wiek robi swoje - McCarthy ma 45 lat i nadmiar kilogramów zaczął jej mocno dokuczać. 6 lat temu urodziła drugą córkę, a kilogramów tylko przybywało. Walka z otyłością jest nierówna i męcząca. Jak odniosła sukces, a raczej - jak go odnosi? Tak wyglądała jeszcze 2 lata temu...

ONS.pl

Melissa McCarthy schudła

Gwiazda filmu "Agentka" wyznała, że nigdy nie czuła potrzeby, by się zmieniać, jednak to otoczenie i krytyka potrafiły jej dopiec. Czasem nieprzychylność nawet nieznanych jej osób powodowała, że miała gorsze dni. Odbyła kilka wizyt u... psychologa! Jak widać, to one pomogły najbardziej! Niespełna rok temu wyznała:

Przestałam się tym przejmować. Przestałam analizować, namyślać się, nakręcać się na robienie czegokolwiek. Cofnęłam się do czasu ciąży, najpiękniejszego okresu i skupiałam się na tym, jak dobrze czułam się jako przyszła mama. I kiedy tak przestałam się zamartwiać, zaczęłam tracić kilogramy, bo stałam się mniej nerwowa na puncie wagi, nie rozmawiałam o tym i co dziwne, to zadziałało. Aż dziwne, że nie odkryłam tego zanim dobiegłam 44 lat.

Warto dodać, że choć tusza była ograniczeniem, to z tej słabości wynikło dużo dobrego. McCarthy wykorzystała sławę i pieniądze i stworzyła linię ubrać dla puszystych pań. Poznała realia i środowisko - jej zdaniem ponad 70% Amerykanek nosi rozmiar 14 i większy (europejski odpowiednik to 42). Gwiazda jest autorytetem dla wielu swoich fanek. Niesłabnący optymizm pcha ją nawet dalej: Melissa cieszy się ze swoich osiągnięć i myśli o tym, jak motywować kobiety do akceptacji siebie, a nie do bycia "lepszą wersją", bo to jest sekretem piękna. Zgadzacie się? Tak aktorka wygląda aktualnie:

ONS.pl

Reklama

Zobacz:

Co sądzisz o nowej fryzurze Ewy Drzyzgi? Dominika Gwit schudła... 50 kg!