Zagraniczna prasa donosi, że Meghan Markle podobno chce zmienić jedną z ważniejszych zasad w ceremonii zaślubin. Czy Królowa Elżbieta II ugnie się i spełni jej prośbę?

Meghan Markle i książę Harry wezmą ślub 19 maja 2018 roku i od kilku tygodni pojawiają się nowe doniesienia na temat ceremonii, wesela, rodziny aktorki. Część z nich to plotki wyssane z palca, a część to informacje z niepotwierdzonych źródeł. Do sieci trafiły jedynie szkice autorstwa izraelskiej projektantki, która jest brana pod uwagę w wyborze kreacji. Ale to nic w porównaniu z najnowszymi rewelacjami.

Projekt sukni ślubnej dla Meghan Markle - podoba się wam?

Meghan Markle chce, by mama odprowadziła ją do ołtarza?

Podobno 36-latka pragnie, by zamiast ojca, to jej mama, Doria Ragland, poprowadziła ją do ołtarza w kaplicy św. Jerzego, gdzie odbędzie się ślub. Czy to prawdziwe doniesienia? Magazyn „Us Weekly” powołał się na anonimowe źródło. Ten gest złamałaby jedną z podstawowych królewskich zasad, podobnie jak fakt, że książę żeni się z rozwódką (ślub w obrządku protestanckim z Trevorem Engelsonem odbył się na Jamajce w 2010 rok, małżeństwo rozpadło się po trzech latach). Meghan przed uroczystością zaślubin z księciem ma zostać ochrzczona, by przejść na anglikanizm. Dla wielu Brytyjczyków to gest dobrej woli aktorki, która stara się przystosować do życia w rodzinie królewskiej, a tym samym w Wielkiej Brytanii. Czy postawi na swoim w innych kwestiach?

Zdaniem mediów, to Ragland oddała księciu rękę córki, a nie ojciec aktorki, Thomas Markle! Agencja Reuters podaje, że ojciec przyszłej panny młodej chciałby poprowadzić córkę do ołtarza. Pozostaje nam czekać na wyjaśnienie tej sprawy, a jak będzie wyglądać ślub i wesele? Pewnie przyjdzie się nam przekonać w maju.

