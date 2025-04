Kilka miesięcy temu książę Harry i Meghan Markle zdecydowali, że nie chcą już pełnić oficjalnych ról w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Małżeństwo zrzekło się swoich książęcych praw i razem z 10-miesięcznym synkiem Archiem wyjechało do Stanów Zjednoczonych rozpocząć nowe życie.

Meghan Markle i książę Harry chcą mieć drugie dziecko

Wygląda na to, że zmiany, jakich dokonują, mogą rozpocząć się od powiększenia rodziny. Jak donosi magazyn US Weekly, Harry i Meghan zamierzają postarać się o rodzeństwo dla swojego synka. Najpierw chcą się jednak zadomowić w Los Angeles, do którego właśnie się przeprowadzili.

Niedługo zaczną starać się o dziecko. Najpierw chcą jednak zadomowić się w nowym otoczeniu i poświęcić Archiemu tak dużo uwagi, jak to możliwe. Wciąż cieszą się jego pierwszymi cennymi dniami. Bardzo pragną mieć kolejne dziecko, ale nie chcą jednak wywierać na sobie zbyt dużej presji - zdradziła US Weekly osoba z bliskiego otoczenia książęcej pary

Ile dzieci planuje Meghan Markle?

Na koniec lipca Meghan Markle w rozmowie z prasą przyznała, że nie planuje szybkiego powiększenia rodziny. Mówiła wówczas, że nasza planeta jest tak zanieczyszczona, że sprowadzanie na świat zbyt dużej ilości potomków nie jest odpowiedzialną decyzją. Najwyraźniej jednak zmieniła zdanie.

Z kolei książę Harry w jednym z wywiadów zdradził, że marzy o dwójce dzieci. Nie zamierza iść w ślady swojego brata, księcia Williama, który jest ojcem trójki maluchów i przyznał, że wraz z księżną Kate chcą mieć więcej dzieci.

Być może teraz kiedy Meghan i Harry uciekli od światła jupiterów i w końcu mogą cieszyć się sobą, mają bardziej sprzyjające warunki do tego, żeby wychowywać drugiego potomka. Książęca para rezygnując z obowiązków monarchów, miała bowiem na uwadze przede wszystkim dobro Archiego i zapewnienie swojej rodzinie normalnego życia.

