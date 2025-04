Maya Thurman-Hawke zamierza pójść w ślady rodziców. Jest wysoce prawdopodobne, że nie tylko urodę odziedziczyła po rodzicach, lecz także aktorski talent. Na koncie ma też debiut w kampanii "Far From Home" brytyjskiego brandu All Saints.

Na pierwszym planie wśród wschodzących gwiazd robi się tłoczno. Mamy zachwycająca Lily Rose Depp, która podpisała kontrakt z domem mody Chanel, jest też Kaia Gerber, która zaliczyła okładkę "Vogue'a" i przechadza się po wybiegu, chociażby u Marca Jacobsa. Pokazała się światu także Maya Thurman-Hawke, nad którą rozpływają się zagraniczne media i wróżą jej karierę.

Maya Thurman robi karierę

Córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a wyrosła na prawdziwą piękność. Swój debiut na czerwonym dywanie zaliczyła w 2015 roku na gali CFDA w kreacji od Zaca Posena. W żarcie wyznała, że mogłaby umrzeć, by jeszcze raz pokazać się w sukience od swojego ulubionego projektanta, ale napięty grafik na uczelni jej na to nie pozwala. Maya ma za sobą pierwszy rok nauki w prestiżowej, nowojorskiej szkole muzycznej Jilliard, a pracy modelki podjęła się ze względu na... zarobki. Po prostu nie chce być na utrzymaniu rodziców.

Maya jest piękną dziewczyną o magnetyzującym spojrzeniu.

Córka aktorskiej pary chce udowodnić, że nie jest jedynie córką znanych rodziców. Drzwi do kariery otworzyły się. Czekamy, aż 18-latka pojawi się w ciekawej, aktorskiej roli.

