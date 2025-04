Matka Hanny Lis stała się ofiarą oszustów, którzy być może zapukają do drzwi również twoich bliskich. Całą sytuację opisała Hanna Lis na swoim Instagramie. Warto to udostępnić!

Reklama

Matka Hanny Lis ofiarą oszustów firmy telekomunikacyjnej

Pani Aleksandra Kedaj, czyli mama Hanny Lis, od jakieś czasu wymaga rehabilitacji i jest kiepskiej kondycji zdrowotnej. Nic dziwnego, że Hanna Lis dba o jej bezpieczeństwo z należytą troską i każde wydarzenie zagrażające zdrowiu czy życiu mamy przeżywa bardzo emocjonalnie. Atak obcych ludzi także.

Uwaga na fałszywy sklep internetowy!

Lis dodała emocjonalny wpis na Instagramie, opatrzyła go fotografią z chorą mamą. W treści wpisu wyjaśniła, że jej ukochana matka została oszukana przez przedstawiciela jednej z firm telekomunikacyjnych - Twoja Telekomunikacja. Poprosiła o przeczytanie i udostępnienie tej historii, bo z pewnością takich przypadków jest więcej. Do jakich nadużyć doszło?

Lis opisała sprytne i chciwe zagranie pracownika firmy telekomunikacyjnej, konkurencyjnej sieci, z której korzysta mama Hanny Lis. Powiedział seniorce, że w ramach wdzięczności za korzystanie z ich usług z sieci, do której przynależ pani Aleksandra, ma dla niej prezent i prosi tylko o pokwitowanie jego odbioru. Starsza pani nie chciała podpisać świstka z powodu problemów ze wzrokiem. Została zapewniona jednak, że to jedynie formalność, ale w rzeczywistości mama Hanny padła tym samym ofiarą oszustwa.

Jeden podpis, który kosztuje 1600 zł

Okazało się bowiem, że złożyła podpis pod prośbą o przeniesienie jej numeru do innej sieci! Oczywiście może się z tego wycofać, lecz rezygnacja z tej usługi to koszt 1600 zł. Chamstwo! Dziennikarka postanowiła poinformować o tym zajściu swoich obserwatorów, by ustrzec jak największą ilość osób przed tego typem oszustwa.

Zwróćcie uwagę na swoich rodziców i dziadków, sprawdźcie, czy nie zostali oszukani w podobny sposób i ostrzeżcie znajomych!

Reklama

Nowa metoda oszustów: fałszywe SMS-y. Jak nie dać się nabrać i nie stracić pieniędzy?