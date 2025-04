O nim jest głośno! Mateusz Maga spotkał się z falą nienawiści i przypłacił to depresją. Czy uda mu się zawalczyć o siebie i... zrobić światową karierę?

Czy Mateusz Maga pokona przeciwności losu?

Po zakończeniu programu Mateusz Maga trafi do agencji modelingowej, która pracuje m.in. z Anją Rubik. – Ma oryginalną urodę i wierzymy, że może mu się udać – mówi Lucyna Szymańska, szefowa D’Vision. Ten sezon „Top Model” jest wyjątkowy. Przed jury stanęły bowiem nie tylko dziewczyny – pojawili się też panowie, którzy marzą o karierze modeli. Wśród nich chłopak o androgynicznej urodzie, Mateusz Maga (22). Jeszcze żaden z uczestników show nie wzbudził tylu emocji!

„Nigdy nikogo takiego nie spotkałem! Widzę tu faceta z pokazów w Nowym Jorku”, zachwycił się juror programu, fotograf Marcin Tyszka. „Jesteś wyzwaniem”, dodała jurorka Katarzyna Sokołowska. Żadne z nich zapewne nie przypuszczało, że to nie zadania w „Top Model”, lecz internetowa fala nienawiści będzie największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć Mateuszowi. Dzień po emisji odcinka rozpoczął się w Internecie pokaz chamstwa! „Wygląda jak baba”, „Zgejowaciałe dziwadło”, „Kim TOTO jest?!” – to najłagodniejsze z obelg, jakie mógł przeczytać o sobie Maga. Apogeum tego hejtu to strona na Facebooku, na której antyfani Mateusza prześcigali się w pisaniu obraźliwych komentarzy.

– Te wpisy zabiły we mnie resztki pewności siebie. Jak walczyć z taką lawiną nienawiści? Chciałem zrealizować marzenia, a to, co się wydarzyło, skutecznie mi je odebrało. Czuję się zaszczuty – przyznaje „Party” Maga, który pożegnał się z programem przed finałem i wrócił od rodzinnego Jarosławia, aby przemyśleć swoją dalszą drogę życiową.

Tekst: Magdalena Jabłońska-Borowik



Mateusz Maga

