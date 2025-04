Zaskakująca wiadomość dla fanów Martyny Wojciechowskiej. Gwiazda zdecydowała się rozpocząć nowy rok od wprowadzenia dużej zmiany w swoim życiu. Dziennikarka zmieniła imię. Jak się teraz nazywa?

Martyna Wojciechowska pochwaliła się nowym paszportem. Dziennikarka i podróżniczka wymieniła dokument po zmianie imienia. Jej nowe imię to... Martyna! Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że do tej pory gwiazda nazywała się zupełnie inaczej.

W jej dokumentach tożsamości widniały imiona: Marta Eliza. Mimo tego, zarówno wśród rodziny i przyjaciół, jak i w mediach, funkcjonowała jako Martyna. W końcu zdecydowała się, by sformalizować nowe-stare imię.

- Do tej pory to Marta Eliza podróżowała na krańce świata, od teraz będzie ORYGINALNA MARTYNA. Zamieniłam „opiekunkę ogniska domowego” (znaczenie imienia Marta z języka aramejskiego) na „wojowniczkę” (imię Martyna pochodzi od Marsa, boga wojny). To imię wybrało mnie wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, a teraz, po 45 latach postanowiłam to nareszcie sformalizować! Co za ulga!

- napisała Martyna Wojciechowska.