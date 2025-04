"Kochani, dzisiaj jest bardzo ważny dzień w moim życiu" - zaczęła Martyna na swoim Facebooku, przekazując ważną informację: zmienia pracę i rozstaje się prestiżowym magazynem National Geographic, gdzie spędziła dekadę!

Kiedy10 lat temu weszłam do siedziby National Geographic Society, największego Towarzystwa Naukowego na świecie, poczułam się wyróżniona. To tu bywali najwięksi podróżnicy i eksploratorzy ostatniego wieku, odkrywcy, badacze, dzięki którym poznaliśmy i wciąż lepiej poznajemy świat, ale też szaleńcy, którzy nie oglądając się na innych, przesunęli granice ludzkich możliwości. Wtedy zrozumiałam, że zostałam redaktor naczelną magazynu, który ma wpływ na to, jak ten świat wygląda. Bo przecież dzięki niemu wiemy i rozumiemy więcej, a to punkt wyjścia do każdej zmiany. Poczułam, że to zaszczyt i wielka szansa uczestniczyć w czymś ważnym, że spoczęła na mnie ogromna odpowiedzialność. Gdy jako dziewczynka wzięłam do rąk amerykańskie wydanie National Geographic, nie śmiałam nawet pomyśleć, że pewnego dnia w 2006 roku zostanę jego redaktor naczelną. "Niemożliwe nie istnieje". Dziś jest ostatni dzień mojej pracy w National Geographic Polska i National Geographic Traveler na stanowisku redaktor naczelnej- pisze dziennikarka podróżnicza i już wiemy, że żegna się ze swoim stanowiskiem. Co zamierza zatem robić dalej? Jaki cel obrała?

Martyna Wojciechowska porzuca stanowisko naczelnej. Co dalej?

Od 10 lat Wojciechowska piastowała stanowisko naczelnej polskiej edycji najpopularniejszego i najbardziej prestiżowego magazynu przyrodniczo-naukowego. Trudno wyobrazić sobie kogoś innego na jej miejscu, ale stery przejmie Agnieszka Franus. Ale, jak pisze Wojciechowska, "zmiany są dobre".

"Zmiany są dobre. Nie bójcie się ich"

Martyna Wojciechowska napisała także, w którą stronę podąża - została mianowana redaktor naczelną Travel Channel, jednego z najchętniej oglądanych przez miłośników podróży kanałów telewizyjnych.

Teraz przede mną nowe wyzwania. Wierzę, że odwaga polega na tym, żeby nieustannie szukać nowych możliwości i mieć otwartość na to, co nieznane - to esencja mojego życia. Ruszam dzisiaj w kolejną podróż, tym razem z Travel Channel. Zostałam redaktor naczelną kultowego kanału podróżniczego, którego celem jest inspirowanie Was i zabieranie na niesamowite krańce świata. Także z kolejną serią mojego programu już jesienią i nowymi, polskimi produkcjami.

Post dość prędko zniknął z Facebooka podróżniczki. Zdążyłyśmy jednak zauważyć pozytywne reakcje: wiele jej fanów trzyma kciuki Kibicujecie Martynie w dalszej drodze rozwoju? My tak!