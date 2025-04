Mówi o sobie: „Stara panna z dzieckiem i dwoma kotami” z czystej przekory, bo nie uważa, że jest stara, ani że panna. Jeśli już, to jestem wolna. Martyna Wojciechowska od kilku lat nie pokazuje się z żadnym mężczyzną u boku. Na gale zazwyczaj przychodzi w ciemnych spodniach i T-shirtach, rezygnuje z obcasów. To dla wielu powód do rozważań, czy Martyna Wojciechowska aby przypadkiem nie jest lesbijką.

Reklama

Wyszła z depresji, napisała książkę i będzie pisać na Polki.pl! Agata Komorowska czeka na wasze listy

Martyna Wojciechowska o byciu lesbijką

Tak szczerego wyznania z ust dziennikarki nie słyszałyśmy już dawno. Martyna Wojciechowska, znana polska podróżniczka i prowadząca program „Kobieta na krańcu świata”, udzieliła ostatnio wywiadu dotyczącego jej życia prywatnego. Wojciechowska ma za sobą kilka operacji, wypadków ( w tym groźny, samochody i motocyklowy). Jej życie to ryzyko i wiara, że niemożliwe nie istnieje. Niedawno zmarł ojciec jej córki, Marysi. Nic dziwnego, że „stara się, aby było normalnie”. Dziennikarka magazynu podchwyciła frazę i zapytała, co ot oznacza dla Wojciechowskiej. Dopytała także o orientację seksualną. W mediach aż roi się od plotek, ze Martyna Wojciechowska jest lesbijką. Co odpowiedziała Wojciechowska?

Też słyszałam takie doniesienia na swój temat. Bo wiesz, jeśli kobieta jest niezależna, samodzielna i nie potrzebuje pokazywać się ze swoim mężczyzną publicznie, to na pewno jest lesbijką – powiedziała.

Martyna Wojciechowska dwa razy uciekła sprzed ołtarza. Choć jej wybrankami byli mężczyźni, wiele osób podejrzewa ją o homoseksualizm lub biseksualizm. Powiedziała pół żartem, pół serio, nawiązując raczej do "wygody" w wyniku posiadania żony.

Wspaniale byłoby mieć żonę w tradycyjnym, dziś już trochę nieaktualnym znaczeniu. Taką, która sprawia, że kiedy wracasz, masz ugotowane, posprzątane, a zadbane dzieci czekają z utęsknieniem - powiedziała.

W duchu niezależności i w atmosferze wiary we własne siły, dziennikarka wychowuje także córkę. Chce, by ufała swojej wiedzy i była samodzielna. Podziwiamy Martynę, że nie boi się trudnych tematów, niezależnie czy to zawodowe wyzwanie, czy życie prywatne.

Reklama

„Maciora”, „Wieloryb, „Tłuścioch”... Trzeci odcinek show o modelkach plus size zapowiada się emocjonująco