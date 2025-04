Marta Wierzbicka na imprezie Aloha from Deer

Marta Wierzbicka należy do grona kobiet, które mają łe szczęście - jej włosy są silne, wyglądają pięknie i rosną w zastraszającym tempie! Aktorka ponownie je podcięła.

Może ktoś powie że to zmora dla kobiety, ale naszym zdaniem zdrowe włosy właśnie tak powinny się zachowywać! Marta Wierzbicka pojawiła się na imprezie urodzinowej marki odzieżowe Aloha from Deer w ultrakrótkiej fryzurce. Aktorka z "Na Wspólnej" zawsze słynęła z dwóch atutów: sporych piersi i bajecznie długich włosów. Ale te należą już do przeszłości!

Marta Wierzbicka w imprezowym looku

O Marcie Wierzbickiej zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy to w programie Kuby Wojewódzkiego bardzo narzekała na wydatny i pełny biust. Teraz nie czyni go już tematem wywiadów i umiejętnie dobiera stylizacje. Na imprezie Aloha from Deer pojawiła się w ciekawym kombinezonie, który wpadłby w oko nie jednej fashionistce. Nie każdy wie, że młoda adeptka sztuki filmowej jest także (a raczej była) blogerką i vlogerką.

