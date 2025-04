2 z 4

Kaczyńscy - mimo licznych obowiązków, wynikających z pełnionych przez nich funkcji, zawsze dbali o codzienne rytuały. Każdego dnia, pytali się wzajemnie o przebieg dnia.

Pyta (o to, jak minął dzień - przypis red.). Ja go też pytam. Jest zadowolony z tego, co robię. Czasem mówi: „Jestem z ciebie dumny, zaimponowałaś mi”. Ja też bardzo się cieszę, gdy on odnosi sukcesy.

- mówiła Pierwsza Dama w rozmowie z magazynem Viva.