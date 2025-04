Marcin Prokop poszedł w ślady innych gwiazd i napisał książkę dla... dzieci. Opowiada w niej o swoim dzieciństwie w czasach PRL. Czy to początek jego kariery powieściopisarza?

Reklama

Książka Marcina Prokopa

Marcin Prokop jest prezenterem „Dzień dobry TVN”, prowadzącym „Mam talent!”, a do tego ma własną firmą eventową, którą kieruje razem z bratem. Znajduje też czas na pisanie książek. Ostatnią, skierowaną do najmłodszych, zadedykował swojej córce Zosi. Na początku listopada Marcin wykorzystał przerwę w zdjęciach do „Mam talent!”, żeby razem z żoną i córką wyjechać na Sycylię.

Marysia Prażuch--Prokop unika rozgłosu, rzadko bywa na salonach. Nie jest związana z show-biznesem – pracuje w firmie zajmującej się nieruchomościami. Polskie gwiazdy pokochały pisanie książek. Jedne, jak Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska, wydają poradniki o dietach i ćwiczeniach, inne – jak Małgorzata Rozenek – publikują porady na temat dbania o dom i ogród. Coraz częściej jednak znane osoby piszą też książki dla dzieci. Dwa lata temu debiutowała w tej roli Agnieszka Chylińska, która dziś ma już na koncie trzy powieści dla najmłodszych.

Teraz do grona autorów literatury dziecięcej dołączył Marcin Prokop (37), który na początku listopada wydał książkę „Jego wysokość Longin”. Czy radził się swojej koleżanki z „Mam talent!”?

– Nie, nie radziłem się nikogo oprócz własnej głowy – śmieje się w rozmowie z „Party” Marcin Prokop. Kim jest główny bohater jego powieści, czyli tytułowy Longin? Marcin zdradza, że pierwowzorem tej postaci był... on sam! „Właśnie taką ksywkę miałem w podstawówce. Wiadomo, »long«, czyli po angielski »długi«”, mówił Prokop w jednym z wywiadów.

To już trzecia książka gwiazdora TVN, ale po raz pierwszy napisana bez jego przyjaciela Szymona Hołowni. Prowadzący „Mam talent!” pisali o religii, popkulturze, mediach. Teraz Marcin zajął się zupełnie inną tematyką. Co zainspirowało go do napisania opowiadania dla dzieci?

Reklama

Tekst: Ewelina Zadrożna



... więcej w najnowszym magazynie Party 23/2104