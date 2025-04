Kilka miesięcy temu na świat przyszło drugie dziecko Kasi Cichopek i jej męża Marcina Hakiela. Aktorka po porodzie nie śpieszyła się z powrotem do pracy i wolała skupić się na życiu rodzinnym oraz wychowaniu dzieci. Powoli jednak wraca do pracy i pojawia się już na planie serialu "M jak miłość", gdzie gra jedną z bardziej znaczących ról.

Marcin jako kochający mąż postanowił wynagrodzić swojej żonie trudy związane z macierzyństwem i ułatwić jej poruszanie się po mieście. W tym celu zakupił dla Kasi nowy samochód, Volksvagen Tiguan 4Motion. Średnia cena takiego modelu to około 100 tysięcy złotych. Jest to jednak pojazd idealny dla rodzin z dzieckiem, ponieważ bez problemu można schować do niego wózek jak również zmieścić większy bagaż.