5 października mija 6 lat od przedwczesnej śmierci aktorki. Matka Anny Przybylskiej w jednym z wywiadów przerwała milczenie i opowiedziała, jak wyglądały ostatnie chwile życia jej córki. W ten sposób chciała zamknąć usta plotkarzom.

Dzisiaj przypominamy wywiad, którego Krystyna Przybylska udzieliła ponad 4 lata temu. Matce Anny Przybylskiej zależało, by ten przekaz trafił do jak największego grona odbiorców. Dlaczego? Bo miała dość plotkowania o córce, złośliwych komentarzy i zaglądania do życia jej wnuków.

W wywiadzie wspomina, jak wyglądały ostatnie chwile aktorki przed śmiercią. By ten temat w końcu przestał wypływać...

W niedzielę nad ranem pielęgniarka wychodziła na następny dyżur, zrobiłam jej kawę i kanapkę, wróciłam do Ani i zobaczyłam, że odchodzi. Jak ktoś to wcześniej już widział, to wie. Nosek się jej wyciągnął, ręce się zrobiły takie... inne. Oddech miała cichutki, łapała powietrze jak taki malutki ptaszek albo ryba, która szuka wody. Wyglądała jak mała, śpiąca laleczka - już taka malutka, drobniutka. Siedzieliśmy przy niej z Jarkiem i Agnieszką. Jeszcze wstałam, wzięłam ją za rękę i szepnęłam: „Dziecko, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze”. Już nie odpowiedziała, tylko spod powiek popłynęły jej dwie łzy. Może mnie jeszcze usłyszała? Umarła o 15.18.

Krystyna Przybylska o śmierci córki

Wywiad jest wzruszający i emocjonalny. Wszyscy troszczyli się o chorą Annę Przybylską, choć tak naprawdę była silna.

Czasem miewałam wrażenie, że Ania przez skórę przeczuwała nadchodzący koniec, choć jednocześnie otwierała ten swój złoty kalendarzyk i planowała: „Zobacz, mamuś, tu wpisałam nasz wyjazd do Zakopanego. Ale pociągiem czy samolotem, jak myślisz?” – wspomina Krystyna Przybylska.

Anna Przybylska urodziła się w 1978 roku. W 1997 zadebiutował na wielkim ekranie rolą w filmie „Ciemna strona Wenus”. W 1998 przyjęła rolę Marylki w serialu „Złotopolscy”, dzięki której stała się rozpoznawalna. Aktorka 5 października 2014 roku osierociła trójkę dzieci, umarła na raka trzustki w wieku 36 lat.

