O żonie kandydata na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego, robi się coraz głośniej. Media i obywatele przyglądają się eterycznej blondynce i prześwietlają jej życiorys. Jednocześnie ona sama założyła konta na Facebooku i Instagramie.

Jak sama potencjalnie przyszła Pierwsza Dama napisała, założyła konta w społecznościach, by „można ją było lepiej poznać”. Samo zdjęcie to dowód na to, że Małgorzata Trzaskowska to po prostu Gosia z sąsiedztwa, która pochodzi ze Śląska, a teraz mieszka w Warszawie i jest oddaną mieszkanką stolicy.

W opisie profilu Trzaskowska zamieściła krótkie bio, w którym streściła obszary zainteresowań (równość, prawa kobiet, edukacja). Pierwszej fotografii towarzyszyła notka powitalna, ale przyjrzyjcie się najpierw jej samej - co sądzicie o Małgorzacie Trzaskowskiej?

Małgorzata Trzaskowska - bezpretensjonalna i transparentna

Nie ma na sobie garsonki, a blond włosów nie obciąża lakier ani fryzjerskie upięcie. Nosi okulary, dżinsy i bawełniane koszule, a jej postawa zdaje się mówić: „jestem taka jak wy”. Jest swobodna, naturalna i piękna. Prezentuje zupełnie odmienną postawę od posągowej, acz uśmiechniętej Agaty Dudy. Co ciekawe, w ciągu jednej doby uzbierała 3 razy więcej followersów ( ponad 21 tysięcy) niż ma aktualnie obecna pani prezydentowa.

Dzień dobry, cześć. Małgorzata Trzaskowska. Już założyłam profil na Facebooku, czas na Instagram!🙂 Zresztą ostatnio nowości w moim życiu, jak się domyślacie, jest o wiele więcej. Najpierw epidemia postawiła nasze życie na głowie. Z jednej strony, świat wokół zaczął pędzić, polityka i przyszłość naszych dzieci stały się tematami naszych codziennych rozmów i prawdziwej troski, a z drugiej strony – przez akcję „zostań w domu” niektóre sprawy zwolniły, spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i musieliśmy niejednokrotnie nauczyć się na nowo funkcjonować w zmienionej rzeczywistości. Ale też zmierzyć z wieloma wyzwaniami, jak np. edukacją w domu. Jednak co najważniejsze, w ostatnich tygodniach wspólnie z mężem zdecydowaliśmy, że Rafał będzie kandydował na Prezydenta RP. Uznałam więc, że i ja powinnam dać się Wam poznać. Mówić o tym, co jest dla mnie ważne jako kobiety, matki, żony, zaangażowanej obywatelki. Witajcie!

Kim jest Małgorzata Trzaskowska

Małgorzata Trzaskowska pochodzi z Rybnika, ale na stałe mieszka w Warszawie i deklaruje, że tu czuje się jak w domu. Pracowała w stołecznym ratuszu, ale zrezygnowała ze stanowiska, gdy Rafał Trzaskowski objął funkcję Prezydenta Miasta. O Małgorzacie Trzaskowskiej zrobiło się głośno po tym, jak otwarcie przyznała, że nie posłała syna do pierwszej komunii świętej. W rozmowie z „Vogue” przyznała, że ma żal do polskiego Kościoła.

Kościół nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet, gdy protestowali niepełnosprawni czy mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego nie wysłałam Stasia na komunię i nasze dzieci nie chodzą już na religię. Widzę też, że wielu znajomych wokół nas zerwało relacje z Kościołem. A ci, którzy je utrzymują, robią to często tylko z powodu presji starszego pokolenia - mówiła Małgorzata Trzaskowska.

Specjaliści od wizerunku porównują Małgorzatę Trzaskowską i Rafała Trzaskowskiego do Harry'ego i Meghan, którzy przełamali stereotyp kryształowych postaci i zeszli z piedestału.

Zdjęcia ślubne Trzaskowskich na Instagramie

Nic nie dzieje się przypadkowo w świecie polityki - Trzaskowska założyła konto w social mediach w dniu zbieżnym z datą 18. rocznicy ślubu z mężem. W ten sposób prezydent Warszawy pokazał swoje życie prywatne. Niedawno podzielił się także marką butów jakie nosi, a teraz udostępnili fotografie ze ślubu, odkrywając jeszcze więcej kart i odsłaniając swoje życie prywatne. Nie każdemu może się to podobać, ale tak brzmi teraz muzyka kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego.

