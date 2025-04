Małgorzata Socha jest niewątpliwie kobietą sukcesu. Zawodowo wiedzie jej się świetnie, aktorka z powodzeniem występuję w serialach. Gwiazda od lat zachwyca wszystkich swoim stylem - zawsze nienagannie ubrana wzbudza wielkie zainteresowanie mediów na imprezach czy bankietach. Ostatnio w jej życiu pojawiły się jednak małe problemy.

Gwiazda jakiś czas temu straciła pracę, rozwiodła się z mężem, musiała zmienić mieszkanie. Teraz jednak powoli wychodzi na prostą - a to wszystko na planie serialu "Przyjaciółek", gdzie gra jedną z głównych ról. Serialowa Inga przeprowadziła się do nowego lokum, a w najbliższym odcinku, zobaczymy jak ze swoimi najbliższymi przyjaciółkami świętuje zdobycie nowej pracy - jako sekretarka! Dowiemy się więc co nowego u Patrycji (Joanna Liszowska), Zuzy (Anita Sokołowska) i Ani (Magdalena Stużyńska).

Czekacie na nowy odcinek serialu?