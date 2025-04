Syn Małgorzaty Sochy urodził się początku września. Chłopiec jest trzecim dzieckiem aktorki i jej męża Krzysztofa Wiśniewskiego. Ma dwie starsze siostry: 5-letnią Zosię i 1,5-roczną Basię. Małgorzata Socha właśnie pokazała w sieci, jak wygląda jej najmłodsza latorośl!

Jak wygląda syn Małgorzaty Sochy?

To pierwsze takie zdjęcie synka aktorki! Do tej pory gwiazda pokazała jedynie rączkę Stasia. Teraz jednak zdecydowała się, by opublikować selfie z synem. Widać na nim główkę chłopca. Przy okazji, Małgorzata Socha pokazała, że opiekę nad dzieckiem ułatwia jej chusta.

Jak to mówią - do trzech razy sztuka - w końcu udało mi się odpalić chustę. Co za odkrycie - mam dwie wolne ręce! Brawo ja! - napisała na swoim profilu.

Zdjęcie bardzo spodobało się fankom aktorki. W kilkanaście godzin zyskało niemal 40 tysięcy polubień i setki komentarzy.

- Piękny obrazek! - Wygląda Pani piękniej niż kiedykolwiek! Zdrowia dla Króla! - Cudnie, Małgosiu! - Brawo, Ty!

Oprócz zachwytów nad mamą i synem, wielbicielki Małgosi Sochy, zwróciły uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz.

Wśród obserwatorek profilu Małgorzaty Sochy nie brakuje młodych mam, które entuzjastycznie zareagowały na wiadomość, że aktorka korzysta z chusty do noszenia dziecka.

- Najlepszy gadżet dla mamy! - Chusta uratowała mi życie! Odkryłam ją co prawda dopiero w 3 miesiącu, ale sprawdziła się rewelacyjnie. - Pani Małgosiu jako pedagog i terapeuta uważam, że najlepsze rozwiązanie dla mamy i dziecka, a przy tym maluch czuje się bezpiecznie. - My tez chodzimy w chuście i jest bosko! - czytamy w komentarzach.

Ty też korzystałaś lub korzystasz z chusty?

