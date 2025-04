Małgorzata Rozenek-Majdan, wbrew powszechnemu mniemaniu, bycie celebrytką stawia na dalekim miejscu za podium. Właśnie przygotowuje się z synami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i to traktuje jako swoją pracę numer jeden. W jakiej szkole uczą się chłopcy?

Wiele kobiet pracujących potrafi w magiczny sposób łączyć obowiązki domowe, biznesowe z wyjazdami i opieką na d dziećmi. Dziennie spędzają godziny nad pracami domowymi tłumacząc zagadnienia i utrwalając wiedzę u swoich dzieci. Nie inaczej jest w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan, która jest mamą Stasia i Tadeusza (11 i 7 lat). Niejednokrotnie podkreślała, że edukacja dzieci jest dla niej najważniejsza.