Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wzbudza wielkie emocje. Para nigdzie razem oficjalnie się nie pokazuje, rzadko też mówią o sobie. Gwiazda TVN zrobiła jednak wyjątek dla AfterParty.pl, gdzie opowiedziała o najbliższych wakacjach z piłkarzem. Zdradziła również, gdzie po raz pierwszy zobaczymy ich razem:



Myślę, że na nasze wspólne wyjście musicie poczekać do balu TVN-u. My nigdzie nie chodzimy, bo nie mamy na to czasu, a jeśli już chodzimy to w gronie naszych przyjaciół, ale takie imprezy jak Bal TVN-u i w ogóle imprezy organizowane przez moją stację są takimi, na których trzeba być. Myślę, że będziemy, a ponieważ żyjemy razem to chyba nie pójdę sama... On chyba by mnie nawet nie puścił. Wakacje rodzinnie. Będę ja, będą dzieci, będzie Radosław, będzie olejek, plaża... Na bogato - mówi Perfekcyjna Pani Domu

Wypada życzyć nam tylko dużo szczęścia.

