Małgorzata Kożuchowska w unikalnej, ultrakobiecej grudniowej sesji dla Vivy! Zobaczcie rezultaty - zdjęcia są absolutnie powalające!

Kiedy urodziłam Jasia, sama do siebie powiedziałam: "Uff. Najważniejsze mi się udało". Mam oczywiście nadal swoje ambicje, swoje pasje, plany zawodowe. Mam poczucie, że wciąż wszystko, co najlepsze, mam przed sobą. Choć jednocześnie zdaję sobie sprawę, że pewne drzwi pozostają przede mną zamknięte, do pewnych ról się mnie nie dopuszcza. Więc gdybym nie miała dziecka, może kumulowałabym w sobie jakiś żal, gorycz, sarkazm. A tak mam kogoś, na kogo mogę skierować swoją energię, swoją miłość i to jest ważniejsze niż wszystkie niezagrane role. Poza tym przez wiele lat byłam postrzegana jako kobieta sukcesu, skupiona na sobie, na swojej pracy. I być może nikt nie podejrzewał, że za tamtą Małgorzatą Kożuchowską stoi zwyczajna kobieta, która pragnie miłości, rodziny, normalności. I to, co przeżywam teraz, też w pewnym sensie uwiarygodniło mnie jako aktorkę...

Zobacz piękną Małgorzatę Kożuchowską w unikalnej sesji>>

Zdjęcia Mateusz Stankiewicz/AF PHOTO

Stylizacja Paweł Kędzierski

Asystent stylisty Mariola Kasprzak

Makijaż Eryka Sokólska

Fryzury Piotr Wasiński/Van Dorsen Talents

Scenografia Marek Piotrowski

Manicure Nail Spa Marzena Kanclerska kolorem Revlon Colorstay Jungle

Produkcja sesji Piotr Wojtasik

Współpraca Ewa Siniarska

Asystent produkcji Olga Figaszewska

Podziękowania dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, plac Teatralny 1, www.teatrwielki.pl.

