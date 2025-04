45-letnia Małgorzata Kożuchowska w miniony piątek odebrała jedno z najwyższych odznaczeń cywilnych w Polsce - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Przed nią tylko Order Orła Białego.

Jakże wyjątkowa chwila została zepsuta przez nieprzychylne komentarze. W momencie kiedy polskie środowiska artystyczne krytykują władzę za ingerowanie w ich pracę, cenzurę sztuki - ich koleżanka po fachu z uśmiechem na ustach ściska dłoń głowy państwa. Oczywiście jest to zrozumiałe, otrzymała odznaczenie, ale wielu jej kolegów zrezygnowało z podobnych zaszczytów w imię wspólnego frontu wobec władzy. Nastała fala krytyki, którą aktorka zgrabnie odparła. Wrzuciła zdjęci, na którym porównała medal wręczony jej przez minister z poprzedniej kadencji, do tego, który otrzymała z rąk prezydenta Dudy w miniony weekend. Całość skwitowała tak...