Małgorzata Kożuchowska od lat ma do czynienia z namolnymi dziennikarzami i plotkami na swój temat. Udzieliła wywiadu dla „Party” i odniosła się do plotek o konfliktach z innymi gwiazdami i o niej samej. Ostro!

Aktorka została m.in. zapytana o to, czy zna i śledzi doniesienia na swój temat. Ostatnia z nich dotyczyła jej spotkania z książęca parą. – Ktoś wymyślił, że przed spotkaniem z księżną Kate i księciem Williamem postanowiłam rozpisać casting wśród projektantów na sukienkę na to spotkanie (śmiech). A prawda jest taka, że kiedy para książęca przyjechała do Warszawy, byłam na dawno zaplanowanych wakacjach z rodziną. - wyznała szczerze aktorka, nieco już rozbawiona całą aurą plotkowania w mediach... Co jakiś czas na powierzchni pojawiają się doniesienia o konfliktowej naturze Kożuchowskiej. Sama się śmieje, z iloma to znajomymi z branży jest rzekomo skłócona.

Ubierz się jak Małgorzata Kożuchowska na wyprzedażach! Cena całego zestawu to ok. 280 zł

Przez lata byłam konfliktowana przez tabloidy z koleżankami i kolegami: Agatą Kuleszą, Tamarą Arciuch, Agnieszką Dygant, Edytą Olszówką, ostatnio z Mają Ostaszewską i Bartkiem Topą. To nie była prawda.

Aktorka nie ma siły nawet komentować i dementować wszystkich doniesień, bo to dla niej syzyfowa praca. Mało tego, na pytanie o to, dlaczego pozwala na szarganie jej dobrego imienia, odpowiedziała pewną anegdotą.

Konflikty, kłótnie i skandale świetnie się sprzedają, a jeśli ich nie ma, trzeba je wymyślić. Jest taka opowieść. Przychodzi kobieta do spowiedzi i mówi: "Obgadałam sąsiadkę". Ksiądz na to: "Idź do domu, weź poduchę, wyjdź na podwórko, rozpruj ją i wyrzuć pierze. Jak już to zrobisz, wróć do mnie". Kiedy kobieta wykonała polecenie, usłyszała od księdza: "A teraz pozbieraj te wszystkie piórka". Wtedy ona powiedziała: "Ależ to jest niemożliwe!" i zrozumiała, że tak działa mechanizm plotki. Tego zła, które wypuściło się w świat, nie da się niestety do końca naprawić.

Zgadzamy się z aktorką, że puszczona w obieg plotka jest nie do zatarcia, a szkody nią wyrządzone nierzadko nieodwracalne.

