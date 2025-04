W czwartym odcinku serialu „W rytmie serca” pojawi się postać Olgi, granej przez Małgorzatę Foremniak. Aktorka na stałe dołączy do obsady serialu. Zagra ambitną i bezwzględną bizneswoman, która doskonale będzie wiedziała, jak zdobyć to, czego pragnie.

Olga pojawi się początkowo jako pacjentka, która boryka się z pewnym schorzeniem i będzie potrzebowała pomocy dr Żmudy. Będzie też chciała kupić od Adama mieszkanie, które odziedziczył po swoim ojcu, Edwardzie Wilczyńskim. - Dlaczego nie powiedziała mi Pani wcześniej, kim jest naprawdę? Po co ta cała maskarada? - zapyta Adam. - Bo chciałam kupić ten strych. Spędziłam tam najszczęśliwsze lata mojego życia. - odpowie mu Krajno.

Małgorzata Foremniak o roli Olgi

Jak mówi sama aktorka w rozmowie z dziennikarką Party.pl, Olga to postać złożona, której intencje nie są do końca jasne. To kobieta zagadka.

Ona nie jest lubiana w towarzystwie. Zachowuje się specyficznie, ale ma ku temu powody, o których dowiemy się w kolejnych odcinkach serialu - mówi Foremniak. - Nie wiadomo czym się kieruje i jakie są jej prawdziwe intencje. Ta postać z pewnością sporo namiesza w życiu bohaterów „W rytmie serca”.

Co się wydarzy się w 4. odcinku serialu "W rytmie serca"? Tego dowiemy się już 24 września o godzinie 20:00.

