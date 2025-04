Organizm sportowca wymaga regeneracji zarówno po zakończonym sezonie, jak i w jego trakcie. Poddawany jest bowiem ogromnemu wysiłkowi podczas wielogodzinnych, intensywnych treningów. Aby być w jak najlepszej formie, zawodowi sportowcy każdą wolną chwilę poświęcają na regenerację, a wyjeżdżając na wakacje wybierają ośrodki, w których pod okiem specjalistów szybko odzyskują siły i energię do dalszej pracy. Przykładem miejsca, które zapewnia regenerację, odnowę i relaks, jak i mnóstwo dodatkowych atrakcji, jest Hotel Medical SPA Malinowy Dwór. Wypoczynek w tym miejscu wybrała znana kolarka górska, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, złota medalistka mistrzostw świata oraz wielokrotna Mistrzyni Europy – Maja Włoszczowska.

Zawodowi sportowcy przez większość roku intensywnie trenują, aby być w jak najlepszej kondycji. Ich organizm narażony jest na ogromny wysiłek, zwłaszcza podczas samych zawodów, kiedy dają z siebie wszystko. Nic więc dziwnego, że po zakończonym sezonie, potrzebują silnej regeneracji.

Maja Włoszczowska wybrała się w tym celu na weekendowy pobyt do Hotelu Medical SPA Malinowy Dwór, położonego w sercu Gór Izerskich – Świeradowie Zdroju. Jest to jedno z najpiękniejszych uzdrowisk i miejscowości turystycznych w Polsce, które przyciąga turystów zarówno zimą, jak i latem. Okolica zachęca do odpoczynku i regeneracji w tutejszych ośrodkach wypoczynkowych, a także do aktywnego spędzania czasu np. podczas wycieczek rowerowych trasami Single Track.

SingleTrack pod Smrkiem to fenomenalne miejsce, które pokocha każdy amator dwóch kółek. Uwielbiam tu przyjeżdżać po to, by czerpać maksimum przyjemności z jazdy rowerem górskim. Trasy są perfekcyjnie przygotowane, wyprofilowane i co najważniejsze – przystępne dla każdego. Od początkujących rowerzystów po zawodowych kolarzy górskich. I wszyscy będą mieć dużo frajdy. Jeżdżąc na nich naprawdę nie chce się zsiadać z roweru – powiedziała Maja Włoszczowska

To idealne miejsce również dla amatorów wycieczek pieszych, joggingu czy nordic walking. Ośrodek Malinowy Dwór przygotował dodatkowo atrakcje dla amatorów pływania, gry w tenisa czy zajęć fitness. Jego oferta pozwala także na kompleksową regenerację przeciążonego treningami organizmu sportowca.

Malinowy Dwór wyróżnia przede wszystkim wyjątkowo bogata oferta zabiegów rehabilitacyjnych oraz fachowa obsługa. To świetne połączenie umożliwiające regenerację nie tylko ciała, ale i umysłu – powiedziała Maja Włoszczowska

Hotel Malinowy Dwór rekomenduje sportowcom także terapię manualną, która służy do diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Poleca też kriosaunę, która ma na celu zmniejszenie ogólnego uczucia zmęczenia i bólu. Dodatkowo rozluźnia napięcie mięśni i zmniejsza obrzęki oraz wpływa korzystnie na psychikę, poprawiając nastrój. Te oraz inne, także typowo relaksacyjne zabiegi sprawiają, że pobyt w Malinowym Dworze to regeneracja zarówno dla ciała, jak i narażonej na ogromny stres w trakcie sezonu psychiki sportowca.