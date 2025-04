Przygotowany przez firmę Procter & Gamble spot reklamowy "Strong" dla kampanii "Dziękuję Ci mamo!" otwierał tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Rio. Celem projektu było ukazanie jak ważną rolę w życiu dziecka pełnią matki. To przecież one wspierają i dodają odwagi w najtrudniejszych momentach. Prezentowany spot przedstawia cztery kobiety, które towarzyszą swoim dzieciom w ich olimpijskiej przygodzie, pokazując momenty – zarówno te mniej, jak i bardziej doniosłe – w których siła mamy odgrywa decydującą rolę, aż do punktu kulminacyjnego, gdy ich dziecko występuje na największej arenie świata – Igrzyskach Olimpijskich.

Polscy ambasadorzy kampanii

W projekt "Dziękuję Ci mamo!" zaangażowała się kolarka Maja Włoszczowska oraz pływak Radosław Kawęcki, którzy biorą udział w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016. To oni wraz ze swoimi mamami zostali polskimi ambasadorami kampanii.

Ogromnie ważne jest dla mnie wsparcie mojej mamy i cieszę się, że będzie mi ona towarzyszyć w trakcie zmagań o medal na Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016. Kiedy cztery lata temu, uległam kontuzji to mama dała mi wsparcie i pomogła znaleźć siłę do jeszcze cięższej pracy nad sobą i swoimi słabościami. Pomogła mi zrozumieć, że wszystko, co przytrafia nam się w życiu ma jakiś cel, a świat nie kończy się na jednej porażce. Dzięki temu teraz mam w sobie jeszcze więcej siły i determinacji, by zawalczyć o miejsce na podium olimpijskim – opowiada Maja Włoszczowska.

Mama zawsze była, jest i będzie moim największym kibicem. Za każdym razem stara się towarzyszyć mi podczas zawodów. Igrzyska Olimpijskie to największe sportowe wydarzenie oraz wyzwanie dla każdego sportowca. Bardzo się cieszę, że dzięki Procter & Gamble, mama była blisko mnie w Rio de Janeiro – stwierdził Radosław Kawęcki.

Dom z dala od domu

Firma Procter & Gamble zdając sobie sprawę jak bardzo matki ważne są w życiu swoich dzieci po raz kolejny zainicjowała kampanię "Dziękuję Ci mamo!" wspierającą olimpijczyków i ich matki na Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016. Misją P&G było towarzyszenie zawodnikom z 21 krajów świata m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady czy Chin. Dbając o rodziny przygotowano nawet specjalny ośrodek P&G Family Home, gdzie w czasie Igrzysk Olimpijskich Rio 2016 będą mogli cieszyć się rodzinną atmosferą mimo oddalenia od domu.

Dziecko powinno czuć obecność matki

W ramach kampanii "Dziękuję Ci Mamo" zostało przeprowadzone badanie, w którym wzięło udział ponad 14 000 mam z 15 krajów, w tym ponad 1000 z Polski. Celem było zbadanie, co dla kobiet z różnych części świata oznacza bycie mamą, jak oceniają siebie w tej roli oraz które cechy muszą w sobie rozwijać i pielęgnować, by jej sprostać.Jednym z głównych wniosków jest fakt, że, by podołać wyzwaniom współczesnego macierzyństwa, kobiety muszą być silniejsze niż kiedykolwiek – i świetnie sobie radzą! Co ciekawe, polskie mamy znacznie lepiej oceniają swoje macierzyńskie sukcesy niż kobiety z innych krajów. Aż 91% mam z Polski uważa, że przy wychowywaniu dziecka wykonuje świetną pracę.