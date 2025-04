Była już jurorką, menedżerką, projektantką... Teraz ma wystąpić w roli modelki. I to jakiej! Maja Sablewska negocjuje właśnie okładkową sesję dla magazynu „Playboy”. Dlaczego się na nią zdecydowała?

Reklama

Nowy rozdział w karierze Sablewskiej

– Nigdy bym nie pomyślała, że będę miała swój program o modzie. I że kobiety tak go pokochają! – mówi Maja. Jej „Sablewskiej sposób na modę” to hit TVN Style. Wiadomo już, że program gościć będzie na antenie także i w przyszłym roku.

Okładki magazynu „Playboy” z gwiazdami naszego show-biznesu zawsze wzbudzały ogromne emocje! A pismo notowało rekordowe sprzedaże, gdy w rozbieranej sesji pojawiły się tak znane panie, jak: Shazza, Edyta Górniak, Kora czy Kayah. Czy podobnie będzie w przypadku Mai Sablewskiej (34)? Wiele na to wskazuje! Bo to właśnie ona otrzymała propozycję sesji dla magazynu. Dlaczego nie odmówiła?

– Mam teraz piękny moment w moim życiu i wystarczająco dużo pewności siebie, żeby to zrobić! – mówi „Party” Maja, która właśnie negocjuje ostatnie szczegóły umowy dotyczącej sesji.

Propozycja od kultowego „Playboya” jest przekonującym dowodem na to, że Sablewska, która jeszcze nie tak dawno zajmowała się karierą innych gwiazd, teraz sama stała się jedną z nich. A wszystko dzięki niekwestionowanemu sukcesowi, jaki odniósł jej program! „Kto to jest ta Sablewska?”, zastanawia się przypadkowa uczestniczka spotkania, na którym Maja podpisuje swoją książkę poradnikową. Koleżanka podpowiada jej: „To ta, co prowadzi w TVN Style program o ubieraniu ludzi”.

Ta scena znakomicie ilustruje to, jak przez ostatnich kilka lat zmieniło się postrzeganie Mai. Dla wielu osób nie jest już tylko byłą menedżerką Dody czy „panią z »X Factora«”, ale osobą, dla której zasiadają przed telewizorami. Aż nie chce się wierzyć, że kiedy Sablewska zaczynała prace nad swoim programem, niewiele osób wróżyło jej sukces. Prasa pisała nieprzychylnie o jej krótkiej przygodzie z „X Factorem”, gwiazdy, z którymi wcześniej pracowała, nie szczędziły jej przykrych słów, a spece od show-biznesu orzekli: „To jej koniec!”.

– Gdy inni mnie obgadywali, ja pracowałam nad programem. Kiedy zaczynałam go robić, nikt w niego nie wierzył. Nawet szefowe stacji! – przyznaje Maja. A jednak udało się! „Sablewskiej sposób na modę” stał się hitem TVN Style! 11 listopada rusza trzecia edycja, program zobaczymy też wiosną. – Dostałam szansę, aby pokazać prawdziwą siebie, i cieszę się, że mój wizerunek w oczach ludzi się zmienia – mówi gwiazda, która pracuje i nad innymi projektami...

Tekst: Ewelina Zadrożna-Gołębiowska

Reklama

Maja Sablewska