Maja Hyży 14 lipca pochwaliła się fanom, że po raz trzeci została mamą i powitała na świecie córeczkę. Wokalistka opublikowała wówczas na swoim koncie na Instagramie urocze zdjęcie, na którym trzyma maleństwo w ramionach. Gwiazda wręcz promienieje radością i w mediach społecznościowych pokazuje kulisy codzienności świeżo upieczonej mamy. Tym razem nie było inaczej.

Gwiazda postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie bardzo intymnym momentem, jakim jest karmienie maleństwa piersią. Hyży pokazała zdjęcie, na którym leży na łóżko, a jej córeczka „pałaszuje” swój posiłek.

Niestety, wielu internautkom nie spodobało się, że Hyży pokazała tak osobisty moment w mediach społecznościowych. Część fanek jest zdania, że karmienie piersią nie powinno być aż tak eksponowane, ponieważ nie każdy ma ochotę oglądać tę intymną chwilę.

- Piękne jesteście, ale to chyba lekka przesada. Takie rzeczy lepiej zachować dla siebie - Nie przepadam za takimi zdjęciami. W sieci są różni ludzie, a to bardzo osobisty moment - Rozumiem twoje szczęście, ale może lepiej nie pokazywać wszystkiego? To chyba za dużo

- czytamy w komentarzach