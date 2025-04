Pierwsze dziecko Maja urodziła w czerwcu 2016 roku. Między rodzeństwem jest zatem bardzo mała różnica wieku. Pewnie dlatego przejęta i zmęczona mama pod zdjęciem nowo narodzonej córeczki „już nigdy nie będziemy spać”. Najbliższe miesiące mogą być rzeczywiście trudne, ale dobrych chwil będzie na pewno więcej!

Dziecko? Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis uchylili rąbka tajemnicy. Można gratulować?

Zdjęcie maleńkiej córeczki Mai Bohosiewicz, w ciągu zaledwie kilku godzin, zdobyło na Instagramie kilkadziesiąt tysięcy serduszek. Gratulacje płyną od fanek Mai, ale też od gwiazd. Ola Kwaśniewska zwróciła uwagę na ciemne włoski małej dziewczynki. Rzeczywiście są urocze!

Partner Mai też skomentował pojawienie się drugiej córeczki na Instagramie.

Teraz mam dwie damy do kochania - napisał.

Maja Bohosiewicz pochwaliła się narodzinami córki na Insta i często pisała tam o ciąży. Oto część jednego z jej wpisów. Naszym zdaniem mądry. Ku pokrzepieniu serc wszystkich mam. Warto go sobie przypomieć w trudnych chwilach macierzyństwa...