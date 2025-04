Maja Bohosiewicz o karmieniu piersią

Maja Bohosiewicz, świeżo upieczona mama po raz drugi, w szczerym poście podzieliła się swoimi przemyśleniami o karmieniu piersią. Nie ma tam słodkiego opisu więzi, ale szczerość i prawda - możliwe, że zgodzicie się z nią, a możliwe, że będzie kłócić się z jej punktem widzenia. Drogie mamy, czytajcie.

Maja Bohosiewicz zazwyczaj w zdystansowany i zabawny sposób relacjonuje opiekę obecnie już nad dwójką dzieci, pokazując blaski i cienie, nazywając siebie samą Starą Dzidziutków. Jako mama czuje się wspaniale... Przez pewien czas. Karmienie piersią do tego NIE należy, oto jak to argumentowała:

Maja Bohosiewicz rozprawiła się też z mitem matki karmiącej piersią. Ona sama karmiła naturalnie, ale nie była pewna, czy do dla niej. Przekonała ją do tego postawa położnej, która... po prostu dała jej wybór. To zdaniem aktorki było kluczowe.