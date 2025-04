1 z 4

Magdalena Środa przyjechała do domu Kory na kilka dni przed śmiercią artystki. Chciała wesprzeć przyjaciółkę i być przy niej do końca. Tuż przed wyjazdem powiedziała mężowi, że przeczuwa, że będzie to jej ostatnie spotkanie z Korą.

Gdy tydzień przed jej śmiercią wybierałam się na Roztocze i powiedziałam Krzysztofowi, mojemu mężowi, który dobrze znał Korę: „Jadę do niej, ona umiera”, odpowiedział: „To niemożliwe. Boginie nie umierają”

- powiedziała Środa w rozmowie z magazynem „Newsweek.”