Kiedy kilka tygodni temu Magdalena Popławska pokazała się zaokrąglonym brzuszkiem, wszyscy byli co najmniej zaskoczeni, bowiem aktorka jest oficjalnie... singielką.

Magdalena Poplawska ma 35 lat i to będzie jej pierwsze dziecko. Przez ponad 2 lata była w związku z aktorem, Bartłomiejem Topą, jednakże już od kilkunastu miesięcy nie widziano jej u boku jakiegokolwiek mężczyny. Popławska strzeże swojej prywatności i nie zależy jej na rozgłosie. Aktualnie możemy ją oglądać na małym ekranie w serialu "Nie rób scen". Koleżanka Popławskiej miesiąc temu wyznała, że początki ciąży aktorka znosiła z trudem:

Na początku nie czuła się najlepiej. Musiała dużo odpoczywać i bardzo na siebie uważać. Często też odwiedzała lekarza. Na szczęście teraz, gdy jest już w 4. miesiącu, wszystko się unormowało.

Kiedy urodzi Magdalena Popławska?

Wszystko wskazuje na to, że maluch pojawi się na świecie w najcieplejszych miesiącach roku. Czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, tego nie wiemy, tym bardziej nie zostało podane do opinii publicznej sugerowane imię pierwszego dziecka Popławskiej. Zagadkowa ciąża przykuwa zainteresowanie mediów oraz aparaty fotoreporterów. Ostatnio Popławska pojawiła się na 2 branżowych wydarzeniach: premierze sztuki "Powder Her Face" oraz 10-leciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Oba eventy miały miejsce w Teatrze Wielkim w Warszawie. Popławska z dumą prezentowała bardzo duży brzuszek!

