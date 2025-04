Wszystkie stereotypy są krzywdzące, ale z niektórymi spotykamy się częściej niż z innymi - i są to właśnie te dotyczące płci. Mężczyzna ma więc być silny, nie pokazywać pod żadnym pozorem emocji i utrzymywać rodziną (a już przynajmniej zarabiać więcej od swojej żony), zaś kobieta jest słabsza, łatwo ulega emocjom, nie ma prawa być szczęśliwa bez mężczyzny u boku, a już nie daj Boże - bez dziecka.

Ten temat poruszyła ostatnio Magdalena Lamparska w obszernym wpisie na Instagramie. Aktorka przełamuje tabu i jasno mówi, że jej szczęście i życiowy sukces nie są zdefiniowane przez obecność dziecka i ukochanego mężczyzny.

Aktorka zaczęła swój post od przytoczenia anegdotycznej historii, której ostatnio była świadkiem. Inteligentna, świadoma swojej wartości i całkowicie niezależna finansowo 34-letnia kobieta z wyższym wykształceniem i własnym biznesem została nazwana... starą panną. Nie kobietą biznesu, nie odnoszącą sukcesy bizneswoman - starą panną. Dlaczego? Bo w tym idealnym obrazku zabrakło... mężczyzny.

Wiadomo w końcu powszechnie, że kobieta może odnosić sukcesy na polu zawodowym, ale niestety w świadomości wielu osób nadal będzie tylko smutną, bezdzietną i niezamężną. Ten problem nie dotyka jednak tylko kobiet. Również mężczyzna, zdaje się, nie ma prawa być szczęśliwy bez partnerki.

Magdalena Lamparska szczerze opowiedziała, że bolesne stereotypy dotknęły także i ją - jako kobietę, matkę i żonę. Od kiedy została matką, ciągle słyszy, że wreszcie stała się kobietą. Czy to jednak dziecko definiuje, kto jest prawdziwą kobietą, a kto nie?

Dlaczego o tym pisze? Dlatego, że również mnie to dotyka i nie podoba mi się, że odkąd zostałam mamą słyszę, że wreszcie stałam się kobietą. A wcześniej nie byłam? Chciałabym, żebyśmy umiały stawiać granice, umiały reagować na tego typu komentarze. Bo to nie o nas, tylko o drugiej stronie. To dla nich jest najważniejsze

- pisze aktorka na swoim Instagramie.