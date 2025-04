Magda Mielcarz od lat jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch córek. Jej cel? Wychować je na silne i niezależne kobiety. By tego dokonać, musi być dla nich wzorem... Jak jej wychodzi rozdzielenie tego, czego pragnie od tego, co społecznie uznaje się, że powinna robić? Najnowszy wywiad przeczytacie w „Vivie”, a mu prezentujemy fragmenty interesującej rozmowy z interesującą kobietą.

Dla wielu jest celebrytką o słodkiej buzi. Modelką, która nie wie, czy chce grać w filmach, czy piosenkarką, tworzącą swoją muzykę. Wie jedno - jest feministką. Gwiazda wyszła za mąż za amerykańskiego biznesmena Adriana Ashkenazy’ego, z którym ma dwoje dzieci w 2007 roku. Dla wielu jest symbolem spełnionego „american dream”. A co ona myśli o sobie?

Mielcarz oddaje się wychowaniu córek, ale i kursuje między Stanami a Polską. Ceni spokój rodzinny, ale nie chce rezygnować z siebie na rzecz domowego ogniska. Choć tak ją wychowano...