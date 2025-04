Magda Gessler naprzemiennie budzi grozę i sympatię. Ekstrawagancka restauratorka, "królowa TVN-u", wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym wygląda szczupło. Czyżby Magda Gessler schudła?

Reklama

Wystarczyło jedno zdjęcie, by rozpocząć tę dyskusję. Potrafiąca umiejętnie wykorzystywać media społecznościowe (choć krytyka pod adresem Anji Rubik była poniżej jej poziomu) restauratorka udostępniła zdjęcie swojej "nowej" sylwetki. Satynowe spodnie, modny print i upięte włosy - czy to recepta na optyczne odchudzenie? A może Gessler faktycznie ubyło kilka kilo?

Czy dotychczasowa, pełna figura restauratorki, która obok burzy blond loków od lat była jej znakiem rozpoznawczym powoli odchodzi w zapomnienie? To bardzo możliwe - Magda Gessler co pewien czas stosuje różne diety, ale efekty od dawna nie były tak spektakularne. Choć tunika maskuje górne partie sylwetki, nie można nie zauważyć szczupłych nóg gwiazdy - spadek wagi jest też widoczny na jej twarzy. Cokolwiek obecnie robi Magda, najwyraźniej to działa.

Przemiana Magdy Gessler



Przemiana zachwyciła fanów gwiazdy. Magda Gessler słynie z bujnych fal i szczupłych nóg. Jest wierna swojemu stylowi i wie, jakie są jej atuty. Nam się wydaje, że tym razem zręcznie je podkreśliła i skupiła na nich uwagę. Od kilku lat krążą plotki o jej odchudzaniu - naszym zdaniem, ktoś, kto tak kocha kulinaria, nie potrafi trzymać się rygoru jedzenia tego, co dyktuje mu dietetyk, a nie serce! Co sądzicie?

Reklama

Aktorka brała antydepresanty w ciąży