Lara Gessler, córka znanej restauratorki, która trudni się cukiernictwem, na początku września wyszła za mąż. Ceremonia i przyjęcie miały charakter prywatny, nie byli zaproszeni celebryci, tylko przyjaciele narzeczonych. Wzruszona Gessler opowiedziała o ślubie córki dziennikarce Party.pl. Nie mogła powstrzymać łez!

Magda Gessler dopiero od niedawna ma dobrą relację z córką. Patchworkowy model rodziny, ciągłe wyjazdy, kontrakty i zobowiązania oddalały od siebie członków rodziny, w tym także matkę i córkę. Lara jest bardzo samodzielna i niezależna - nie zdradziła nawet miejsca przyjęcia swojej matce.