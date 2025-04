Pandemia to trudny czas dla wielu branż, także restauracyjnej. Przedłużające się zamknięcie lokali gastronomicznych, które nie mogą przyjmować gości na miejscu, może doprowadzić do ruiny wielu biznesów. Słynna restauratorka zdaje sobie z tego sprawę.

Magda Gessler: „Przeżyją ci najbardziej sprytni”

Magda Gessler wie, że dla części restauracji rok 2021 może być rokiem końca ich działania. Sama wie, jak sytuacja wielu z nich wyglądała od środka, także zanim wybuchła pandemia. Brak płynności finansowej właścicieli biznesów gastronomicznych i inne problemy doprowadzały do tego, że prowadzenie restauracji okazywało się nierentowne.

W nowym sezonie programu „Kuchenne rewolucje” Magda Gessler znów wyruszy, by pomóc tym, którzy bardzo potrzebują pomocy z zewnątrz.

Ja uważam, że na pewno jest to możliwe, że wiele restauracji się nie podniesie, więc „Kuchenne rewolucje” stoją otworem, żeby pomagać wszystkim, nawet po tych najgorszych sytuacjach. - powiedziała Magda Gessler.

Magda Gessler jest świadoma tego, że w nowym sezonie programu w wielu przypadkach praca z restauracjami będzie polegać na zaczynaniu wszystkiego od zera.

Restauratorka przyznała też, że podobnie jak inni, martwi się o swoje restauracje jednak stara się robić wszystko, by nikogo nie zwalniać. Jej sposobem na to, by zarabiać było m.in. otwarcie sklepiku, w którym można dostać wszystko to, co w restauracji.

Podkreśliła jednak, że dania, które się w nim znalazły muszą być fenomenalne, aby ludziom chciało się po nie przyjść i wydać na to pieniądze.

Ci naprawdę bardzo zdolni, ci naprawdę pasjonaci, ci, którzy mają rodziny, są uparci, kochają gotować i którzy potrafią wzbudzić wyobraźnię w innych ludziach i apetyt - przeżyją. Nie da się ukryć, że przeżyją ci najbardziej sprytni, ci najbardziej apetyczni i ci najbardziej zdolni. - podsumowała Magda Gessler.

Magda Gessler powiedziała również, że bardzo chciałaby, by sytuacja wreszcie wróciła do normalności.

