Mogłoby się wydawać, że prowadząca programu „Kuchenne rewolucje” widziała już wszystko, ale w rzeczywistości Magda Gessler nadal czasem nie może się nadziwić temu, co spotyka w restauracjach. Cytaty z co ciekawszych i bardziej pikantnych odcinków stały się już co najmniej kultowe (jak na przykład słynne „dlaczego wy trujecie ludzi?” oraz „ogarnij ten sziet”) i na stałe zagościły w sercach fanów programu.

Reklama

Którą z rewolucji Magda Gessler wspomina najgorzej? W swojej telewizyjnej karierze odwiedziła już prawie 260 restauracji – niektóre były na skraju bankructwa, a niektóre... aż ciężko opisać słowami.

Najtrudniejsza rewolucja Magdy Gessler

Restauratorka bez wahania wskazuje absolutnie najcięższą rewolucję w historii programu. To miejsce, w którym energia był tak zła, że Magda Gessler zdecydowała się wybić wszystkie szyby ogromnym młotem!

To miejsce, gdzie psy łaziły pod stołem i sikały, a koty na stole i sikały. Była to piękna chata żywiecka, ale tak obudowana szybami, żeby nic nie było otwarte, gdzie za domem wylewali nieczystości jak w średniowieczu, gdzie wszystko było pełne much, braku powietrza – wspomina Magda Gessler.

Jedzenie w żywieckiej restauracji też nie przypadło do gustu prowadzącej programu. Wcale nas to nie dziwi – sam opis tego miejsca sprawia, że przechodzą nas dreszcze. Brrr...

Chociaż Magda Gessler słynie z bezkompromisowych (i często kontrowersyjnych) rozwiązań, ta restauracja była jedynym miejscem, w którym zdecydowała się wybić szyby młotkiem. Dlaczego? Restauratorka tłumaczy to ogromną determinacją i siłą do zmiany tego miejsca.

I faktycznie – Magda Gessler chwali się, że to, co zrobiła w żywieckiej restauracji, było genialne i z pewnością powtórzy ten pomysł w przyszłości. Czasem jednak wspaniała rewolucja nie wystarczy, jeśli właściciel restauracji nie chce zmiany. Tak było też w tym przypadku. Mimo najszczerszych chęci, restauracja nie zdała egzaminu „Kuchennych rewolucji”.

Magdę Gessler możesz oglądać w czwartki o godzinie 21:30 w programie „Kuchenne rewolucje” oraz w niedziele o 20:00 jako jurorkę w kulinarnym show Masterchef.

Reklama

Zobacz też:

„Nie zawsze rzucam talerzami”. Magda Gessler zdradza kulisy „Kuchennych rewolucji”

Czy Magda Gessler poprawiała urodę? Wiemy, jaka jest prawda!