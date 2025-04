Znają się od lat i wiele razy spotykały się w programie "Dzień dobry TVN" oraz na różnych imprezach. Obie cieszą się też opinią ulubienic telewidzów. Czy się przyjaźnią?

Niestety chyba już nie. Dorota Wellman w swojej książce "Jak zostać zwierzem telewizyjnym?", dziennikarka opisała kulisy pracy w "śniadaniówce", przy okazji surowo oceniając Magdę.

Przyznam się do czegoś. Najbardziej lubię facetów w kuchni (z kobiet cenię tylkoNigellę Lawson). Magdę Gessler lubię, gdy opowiada, bo robi to niezwykle zmysłowo. Od dawna nie widziałam jednak, żeby gotowała na żywo. Do naszego programu przychodzi z kucharzem i tylko na końcu posypuje coś płatkami. Boję się natomiast jej włosów w kuchni, mam wrażenie, że są wszędzie.