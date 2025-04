Macaulay Culkin dla wielu to wciąż słodki dzieciak z "Kevina sam w domu". Jako nastolatek budził wręcz odrazę - narkotyki i alkohol sprawiły, że wyglądał jak cień człowieka. A teraz? Cóż, filmowy Kevin to prawdziwe ciacho! Aktor wziął się za siebie i wygląda świetnie.

Macaulay Culkin ma 36 lat. Po sukcesach związanych z filmami o Kevinie zszedł na złą drogę. Wybrał narkotyki, alkohol i imprezy i zaprzepaścił szansę na karierę. Później osiągnął jeszcze kilka aktorskich sukcesów, po czym... całkiem zniknął z ekranu. Wrócił po długiej przerwie, ale wszyscy skupiali się na jego wyglądzie, a nie na tym, czy potrafi grać. Zebrał kilka nominacji za role w filmach "Moja dziewczyna" (za tę rolę jako pierwsza dziecięca gwiazda dostał aż milion dolarów!), "Synalek", "Potyczki z tatą", "Władca księgi" i "Richie Milioner". Chciał zerwać z wizerunkiem słodkiego dzieciaka. Na duży ekran wrócił w 2003 roku, ale już bez spektakularnych sukcesów. Zaliczył występ w sztuce "Madame Melville" i w serialu "Will & Grace"... Ale na tym koniec.

Pewnie pamiętacie wideo, które ponad rok temu trafiło do sieci z Macaulayem w roli głównej? Miał być wielki come back, dowcip z czasów minionych. Internauci zareagowali tak, jak oczekiwał. Może to podniosło go na duchu?

Hit internetu! "Kevin sam w domu" 25 lat później

Yas, Macaulay Culkin 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/2iSq9w0zHa

— Born & Bred in Bklyn (@Justine_G049) 25 lipca 2017

Macaulay Culkin wygląda teraz rewelacyjnie

Aktor wziął się w garść, dziś po problemach z narkotykami chyba nie ma śladu. Na najnowszych zdjęciach aktor prezentuje się zdrowo. Zyskał kilka kilogramów, jego cera wygląda korzystniej. Czy jest do wzięcia? Nie, Od 4 lat jest w związku z Jordan Lane Price.

