Emisja 3. sezonu „Hotelu Paradise” dobiega powoli końca. Format, w którym atrakcyjni single walczą o miłość i duże pieniądze, zyskał grono wiernych fanów, którzy chętnie śledzą poczynania uczestników także poza hotelem.

Luiza z „Hotelu Paradise” o Krystianie i Basi

Tak właśnie jest w przypadku Luizy Benzouaoua, która jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i komentowanych uczestniczek tego sezonu show. W jednym z niedawnych odcinków została partnerką Kuby, z którym ewidentnie nie udało jej się zbudować romantycznej relacji.

Fani szybko „wywęszyli”, że Luiza i Kuba znali się jeszcze przed programem i na Zanzibarze pojawili się jako znajomi. Sama uczestniczka „Hotelu Paradise” potwierdza te doniesienia i zdradza, gdzie poznała Kubę.

Od razu, jak tylko Kuba wszedł do programu powiedziałam innym, że znałam go jeszcze przed programem. Byliśmy na dwóch imprezach razem, znaliśmy się przez naszą wspólną koleżankę - wyjaśniła Luiza

Luiza przyznaje jednak, że jak to w przypadku znajomości z imprez często bywa, nie miała z Kubą zbyt wiele do czynienia. Nie miała okazji poznać go bliżej i kojarzyła go głównie z wyglądu.

