Finał 3. sezonu „Hotelu Paradise” tuż-tuż. Program, w którym atrakcyjni single walczą o miłość i 100 tys. złotych zyskał grono wiernych fanów. Emocje przed zakończeniem edycji sięgają już niemal zenitu, a widzowie zastanawiają się, kto wygra i zgarnie fortunę.

W jednym z niedawnych odcinków do ekipy hotelu dołączyła rudowłosa piękność Justyna. Chociaż jej uroda zrobiła ogromne wrażenie na uczestnikach, nie udało jej się rozbić żadnej z relacji i musiała opuścić show. Jej niepowodzenie komentuje Luiza Beznouaoua, jedna z uczestniczek, która najdłużej utrzymała się w programie.

Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam: „Oho! Wchodzi rakieta”. Bardzo lubię kobiety z nietypową urodą, taką jak u Justyny. Mimo to miała dość trudno. Nasza ekipa bardzo się zgrała i nowi uczestnicy mieli duży problem, żeby gdzieś tam dołączyć do nas

- wspomina Luiza