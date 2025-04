Argentyński piłkarz i gwiazda FC Barcelony ma dużo szczęścia. 6 lipca Leo Messi został skazany na 21 miesięcy więzienia. Jako że nie był wcześniej skazany, kara prawdopodobnie zostanie zawieszona.

Zarzuty usłyszał także ojciec gwiazdy. Lionel Messi, piłkarz hiszpańskiej Barcelony został skazany za przestępstwa podatkowe. Wyrok 21 miesięcy więzienia usłyszał też jego ojciec, Jorge Horácio Messi. Dodatkowo mają zapłacić grzywny w wysokości 3,5 miliona euro łącznie. Jak informują media, Argentyńczycy mieli zdefraudować w latach 2007 - 2009 ponad 4 miliony euro.

Ja tylko gram w piłkę. O niczym nie wiedziałem.

- tłumaczył się piłkarz

Czy Leo Messi trafi do więzienia?

Jednak co ciekawe, 29-latek oraz jego ojciec nie trafią do więzienia. W Hiszpanii wobec osób skazanych po raz pierwszy za przestępstwo skarbowe na karę poniżej 24 miesięcy więzienia, sąd zazwyczaj zawiesza wykonanie kary. Messi podkreślał przed sądem, że nic nie wiedział o sprawie i że nie zna się na podatkach, choć sędzia wskazał, że nie trzeba być ekspertem by wiedzieć, że podatki po prostu trzeba płacić.

Lionel Messi jest napastnikiem zespołu FC Barcelona. W barwach tego katalońskiego klubu zdobył już 453 goli w 531 występach. Został uhonorowany "Złotą Piłką" aż 5-krotnie. Z dokumentów jakimi dysponowała prokuratura wynika, że piłkarz wraz z ojcem założyli w raju podatkowym spółkę o nazwie Mega Star Enterprises dzięki której unikali płacenia podatków.

