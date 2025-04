W maju tego roku skończy 16 lat, zagrała już w 2 produkcjach filmowych, więc wiemy, że ma aktorki zapał. Czy pójdzie w ślady sławnego ojca? A może obierze drogę kariery podobną do tej, którą podąża jej matka? Mowa o Lily Rose Depp!

Córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis ma sławne nazwisko i co tu dużo kryć - dobre geny. Na pierwszy rzut oka widać, że może pochwalić się nieprzeciętną urodą, którą w dużej mierze odziedziczyła po matce: te same rysy twarzy, bardzo smukła sylwetka... Czy aparycja wystarczy, by zrobiła karierę? Lily Rose jest nizutka: ma zaledwie 160 cm wzrostu. Ma fotograficzne zainteresowania i aspiracje, ale czy będą one związane z modą? Córka aktorskiej ekspary pojawiła się na pokazie marki Chanel, na który zabrała ją mama. Zdaniem wielu, wyglądały jak siostry!

Johnny Depp's daughter looks just like him #Repost #johnnydeep @chanelofficial ✨she is beautiful ✨ Lily-Rose and Vanessa Yesterday #ChanelSalzburgNY #CCtheEvent #CCtheVip A photo posted by Berrin Saran (@berrin_saran) on Apr 2, 2015 at 2:41am PDT

Lily Rose Depp: drzwi do kariery otwarte?

Zdaniem wielu, nastolatka jest niemalże lustrzanym odbiciem Vanessy Paradis, choć trzeba przyznać, że jest również podobna do ojca. Jak wspomnieliśmy, córka francusko-amerykańskiej pary ma za sobą 2 role filmowe: w komedii "Tusk" (serio) wcieliła się w rolę recepcjonistki, a w "Yoga Hosers" zagrała u boku swojego ojca. W obu filmach towarzyszył jej Haley Joel Osment, którego kojarzycie z "Podaj dalej". Czekamy na jej większy debiut: filmowy lub muzyczny. Co sądzicie o młodziutkiej córce Deppa i Paradis? Ma szanse na karierę?

