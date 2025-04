Dzięki social mediom coraz częściej na jaw wychodzą zależności jakimi rządzi się Hollywood. Coraz więcej gwiazd otwarcie mówi o niesprawiedliwościach, uprzedzeniach i układach. Tym razem sprawa dotyczy aktorki komediowej Leslie Jones. Czarnoskóra gwiazda właśnie zaliczyła pierwszą poważną rolę w wysokobudżetowym filmie - "Ghostbusters".

Rola w takim hicie niezależnie od statutu aktora to zawsze wielkie wydarzenie medialne. Wywiady, spotkania prasowe i czerwone dywany stają się codziennością. Okazało się jednak, że Leslie Jones miała ogromny problem ze znalezieniem kreacji na premierę. Projektanci, do których się odezwała odmówili współpracy. Nie wpisywała się w wizerunek domu mody, nie była wystarczająco szczupła, była za wysoka? Jej kolor skóry był nieodpowiedni?

fot. ONS.pl

W związku z aktualnie panującą sytuacją w USA, temat rasizmu to bardzo drażliwy aspekt tego jakże otwartego i demokratycznego społeczeństwa. Podobnie jak wciąż lansowany wizerunek kobiety - pięknej, szczupłej, opalonej.

Leslie Jones mimo tego, że sprowokowana nie chciała podać nazwisk słynnych projektantów, którzy odmówili pomocy. Jednak niedługo po tym jak na jej Twitterze pojawił się wpis na ten temat, 1 designer ruszył z pomocą. 30-letni Christian Siriano jest zwycięzcą 4. edycji amerykańskiego "Project Runway" i od lat ubiera topowe gwiazdy. To właśnie on zaoferował, że zaprojektuje dla Leslie wymarzoną kreację.

It shouldn't be exceptional to work with brilliant people just because they're not sample size. Congrats aren't in order, a change is.

— Christian Siriano (@CSiriano) June 29, 2016