Spór o to, czy to prawda, że mężczyźni są lepszymi kucharzami niż kobiety, nie milknie. Najczęściej to jednak mężczyźni stoją na stanowisku, że lepiej gotują mężczyźni. Jednak czy słynny mistrz kuchni podziela ich zdanie?

Michel Moran: „Kobiety są bardziej dokładne”



Michel Moran to jeden z najbardziej znanych w Polsce mistrzów kuchni, wszystko za sprawą popularnego programu „MasterChef”, w którym kucharze-amatorzy walczą o tytuł Mistrza Kuchni, nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych i kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej.

Program cieszy się ogromną popularnością, jednak zaszczytne tytuły w trzech pierwszych edycjach zdobyły kobiety. To stało się przyczynkiem do dyskusji na temat tego, kto lepiej gotuje. Michel Moran zabrał głos w tej sprawie właśnie po zakończeniu trzeciej edycji programu, w której zwyciężyła Dominika Wójciak.

Myślę że kobiety są bardziej dokładne, nie tylko odnośnie smaku, ale też jeśli chodzi o prezentację, wygląd, połączenia smaków itd. Myślę, że mamy remis. - powiedział Michel Moran.

Dodał, że wszystkie uczestniczki, które zajęły pierwsze miejsca faktycznie okazały się najlepsze, jednak ma nadzieję, że w kolejnej edycji zwycięży mężczyzna. Tym bardziej, że wśród 14 uczestników znalazło się 8 mężczyzn, więc ich szanse wydawały się wyższe.

Dziś, podsumowując wszystkie dotychczasowe edycje programu MasterChef, a było ich osiem, można stwierdzić, że częściej najlepsze okazywały się kobiety. Zwyciężyły 5 razy.

