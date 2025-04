46-letnia Leah Remini to aktorka, którą w Polsce znamy przede wszystkim z serialu "Diabli Nadali". Jednak jej osoba jest doskonale znana w Stanach.

Gwiazda jest bliską przyjaciółką Jennifer Lopez, a do tego przez lata należała do kościoła scjentologicznego. Wyrwała się z jego matni, napisała książkę "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology", a teraz próbuje obalić kościół, którego jedną z głównych postaci jest Tom Cruise.

Leah Remini wyzywa do walki

Od września w amerykańskiej telewizji można oglądać reality show, w którym aktorka analizuje i obala mity na temat scjentologii. W związku z tym, że była w szeregach kościoła od lat, doskonale zna jego strukturę i tajemnice. Show Leah Remini: Scientology and the Aftermath ("Leah Remini: Scjentologia i jej następstwa") natychmiastowo zyskało ogromną popularność. A to bardzo nie spodobało się scjentologom.

Dotychczas Leah zdradziła, że przekazała na rzecz kościoła, a raczej ekskluzywnej sekty, miliony dolarów. Zdradziła też, że Tom Cruise ma ogromny wpływ na członków kościoła i jest traktowany niemal jako guru, a on potrafi to wykorzystywać i ewidentnie mu się to podoba.

Ponadto aktorka wspomina o tym, jak scjentolodzy nakłaniali ją, by namówiła Jennifer Lopez do przystąpienia do kościoła. Całe szczęście nie udało się jej, a ona sama zaczęła wątpić w scjentologię. Na pewno niedługo aktorka wyzna więcej tajemnic. A my jesteśmy ciekawe kiedy jej program trafi do polskiej telewizji ;)

Kto należy do scjentoligów?

Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley, Jason Lee, Elisabeth Moss, Danny Masterson, Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, Erika Christensen, Jenna Elfman, Juliette Lewis, Giovanni Ribisi, Laura Prepon, Jason Dohring, Chaka Khan i wielu innych.