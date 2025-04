Mimo że festiwal w Cannes dobiegł końca, warto zajrzeć pod podszewkę międzynarodowego wydarzenia, na które co roku czekają tysiące aktorów, gwiazd, dziennikarzy i fanów. Zaprzyjaźniona redakcja Viva.pl przygotowała dla was coś wyjątkowego - kulisy powstawania festiwalu. Jesteście ciekawe? To jedziemy.

Reklama

To iście królewski kolor lakieru do paznokci! Tego odcienia używa brytyjska królowa od blisko 30 lat

Festiwal w Cannes - najbardziej prestiżowa impreza

Organizowanie tego przedsięwzięcia to suma stresu, wytężonej pracy i energii, której przygotowywanie zaczyna się już z momentem zakończenia poprzedniego festiwalu, czyli okrągły rok. 30-osobowa ekipa spotyka się i ustala zarys całego wydarzenia. Tuż przed samą galą dołącza do ekipy ok. 820 osób, by 20 tysiącom gości niczego nie brakowało. - Jest to najbardziej oblegana impreza na świecie, co roku akredytują się na nią 2 tys. fotoreporterów i dziennikarzy - mówi Piotr Wojtasik, który był na Festiwalu w Cannes.

ONS.pl

Przez półtora tygodnia w 12 salach kinowych w Pałacu Festiwalowym (o łącznej powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych) wyświetlane są filmy konkursowe. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik: szmpan w horrenadlnych ilościach leje się strumieniami, posiłku są dopracowywane w najmniejszym szczególe. Sam czerwony dywan wymaga niebywałej opieki i atencji obsługi. Potrzeba 60 metrów czerwonego dywanu, odkurzanego niezliczoną ilość razy i trzykrotnie wymieniany w ciągu dnia, co łącznie daje sumę 20 kilometrów czerwonego materiału przez cały festiwal, po którym kroczą gwiazdy i zaproszeni goście.

ONS.pl

Zapraszamy do obejrzenia materiału, w którym dowiecie się czym jest tzw. bunkier czy egipski grobowiec, czym festiwal jest dla Krystyny Jandy i dlaczego Agnieszka Holland uważa, że Cannes już nie jest takie, jak kiedyś.

Reklama

Wyszła na scenę, przez widownię przeszedł niepokojący pomruk. Dała świetny koncert, ale tematem numer jeden jest jej waga